Лише пів відсотка мешканців окупованої частини Запорізької області взяли участь у "референдумі" окупантів, – Федоров

Владі відомі прізвища всіх колаборантів, жоден з них не уникне відповідальності.

Лише 0,5% мешканців окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі.

Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.

"Дякую мелітопольцям за незламну позицію спротиву ворогу. Жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результати фейкового «голосування»", – йдеться у повідомленні.

Попри проведення фейкового референдуму, за словами Федорова, український уряд продовжить виплачувати мешканцям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати бюджетникам і забезпечувати всі соціальні гарантії.

Крім того, він повідомив, що завдяки нашим мешканцям, які надають інформацію про зрадників на електронну пошту [email protected], владі відомі прізвища всіх колаборантів, і жоден з них не уникне відповідальності.

Федоров висловив упевненість, що військові звільнять всі тимчасово окуповані території Запорізької та інших областей. Зокрема й Мелітополь, який є ключем до деокупації Півдня України.

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, російська влада завершила свої фальсифіковані "референдуми" про анексію на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що кожен фіктивний референдум нібито отримав від 87 до 99% схвалення жителів України.