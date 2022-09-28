ЄС засуджує проведення фальшивих "референдумів" і фальсифікацію їх результатів, – Боррель

"Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це голова європейської дипломатії написав у Twitter.

"ЄС засуджує проведення незаконних «референдумів» та їх сфальсифіковані результати. Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини", – йдеться у повідомленні.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.



This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.



We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022

Боррель додав, що Євросоюз високо цінує мужність українців, які продовжують протистояти та чинити опір російському вторгненню.

Нагадаємо, Україна у відповідь на проведення РФ псевдореферендумів закликала посилити санкції проти Росії і надати танки, бойові літаки і далекобійну артилерію.