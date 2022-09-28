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ЄС засуджує проведення фальшивих "референдумів" і фальсифікацію їх результатів, – Боррель

"Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини".

ЄС засуджує проведення фальшивих "референдумів" і фальсифікацію їх результатів, – Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це голова європейської дипломатії написав у Twitter.

"ЄС засуджує проведення незаконних «референдумів» та їх сфальсифіковані результати. Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини", – йдеться у повідомленні.

 

Боррель додав, що Євросоюз високо цінує мужність українців, які продовжують протистояти та чинити опір російському вторгненню.

Нагадаємо, Україна у відповідь на проведення РФ псевдореферендумів закликала посилити санкції проти Росії і надати танки, бойові літаки і далекобійну артилерію. 

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