ЄС засуджує проведення фальшивих "референдумів" і фальсифікацію їх результатів, – Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.
Про це голова європейської дипломатії написав у Twitter.
"ЄС засуджує проведення незаконних «референдумів» та їх сфальсифіковані результати. Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини", – йдеться у повідомленні.
EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022
This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.
We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.
Боррель додав, що Євросоюз високо цінує мужність українців, які продовжують протистояти та чинити опір російському вторгненню.
Нагадаємо, Україна у відповідь на проведення РФ псевдореферендумів закликала посилити санкції проти Росії і надати танки, бойові літаки і далекобійну артилерію.