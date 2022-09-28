Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримає систему ППО, якої немає на озброєнні німецької армії, – посол Німеччини

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 км і висоти до 20 км.

Україна отримає систему ППО, якої немає на озброєнні німецької армії, – посол Німеччини
Система ППО IRIS-T
Фото: Timm Ziegenthaler

Систем протиповітряної оборони IRIS-T, які виробляються спеціально для України, немає на озброєнні німецької армії.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді".

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО, і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", – заявила Анка Фельдгузен.

За її словами, першу систему, ймовірно, буде поставлено вже в жовтні, другу – до кінця року.

"Їх зараз виробляють, і я дуже сподіваюся, що друга буде до кінця року, а решта – наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", – пояснила посол.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 км і висоти до 20 км. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Нагадаємо, Німеччина надала Україні шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також