Минулої доби ЗСУ знищили ще 400 окупантів, шість танків і літак

Російська армія вже втратила на війні з Україною близько 58 150 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 загарбників, шість танків, літак і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,
- танків ‒ 2312 (+6) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;
- артилерійських систем – 1381 (+3) од.;
- РСЗВ – 331 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;
- літаків – 262 (+1) од.;
- гелікоптерів – 224 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
- крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
- спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
Нагадаємо, вчора близько 13:30 українські оборонці збили в небі над Миколаївською областю ворожий штурмовик Су-25.