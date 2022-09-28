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Минулої доби ЗСУ знищили ще 400 окупантів, шість танків і літак

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Минулої доби ЗСУ знищили ще 400 окупантів, шість танків і літак
Фото: DW

Російська армія вже втратила на війні з Україною близько 58 150 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 загарбників, шість танків, літак і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,
  • танків ‒ 2312 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;
  • артилерійських систем – 1381 (+3) од.;
  • РСЗВ – 331 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;
  • літаків – 262 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 224 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
  • крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.

 

Нагадаємо, вчора близько 13:30 українські оборонці збили в небі над Миколаївською областю ворожий штурмовик Су-25.

 

 

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