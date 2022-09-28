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Уночі окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини “градами” і важкою артилерією

У Нікополі пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки, ліцей, газогін та лінія електропередач.

Уночі окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини “градами” і важкою артилерією
Фото: Павло Резніченко у Telegram

Сьогодні вночі росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області “градами” і важкою артилерією. Є руйнування, люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Окупанти тричі вдарили по Нікополю. У місті понівечені понад десять багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередач”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Резніченко у Telegram

Зазначається, що ворожі снаряди залишили без світла майже 8 000 родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів.

Фото: Валентин  Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді наслідки атаки з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція. Всюди минулося без постраждалих.

Фото: Валентин  Резніченко у Telegram

У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59. У інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, уночі 27 вересня російська армія знову обстріляла цивільні обʼєкти Дніпропетровської області. Вогонь вівся артилерією і реактивними снарядами.

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