Сьогодні вночі росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області “градами” і важкою артилерією. Є руйнування, люди не постраждали.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Окупанти тричі вдарили по Нікополю. У місті понівечені понад десять багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередач”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожі снаряди залишили без світла майже 8 000 родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів.
У Марганецькій громаді наслідки атаки з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція. Всюди минулося без постраждалих.
У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59. У інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, уночі 27 вересня російська армія знову обстріляла цивільні обʼєкти Дніпропетровської області. Вогонь вівся артилерією і реактивними снарядами.