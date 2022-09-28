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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі

На маневруванні залишено три наводні ракетоносії.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії. На їхньому борту містяться 24 “Калібри”.

“Ворог не припиняє терор мирних населених пунктів, продовжуючи шатнаж техногенними катастрофами. Рівень загрози ракетних ударів, артилерійських обстрілів та спроб розхитування ситуації в країні адептами “руського миру” і пропагандистами ерефії, досить високий”, – зазначили в ОК. 

Людей просять не ігнорувати попередження про небезпеку, за сигналами тривог діяти чітко за алгоритмом і бути пильними.

Нагадаємо, російська держкомпанія "Росморпорт" почала використовувати частину кораблів у якості донорів запчастин. Зокрема, криголам "Єрмак" розберуть на запчастини для ремонту "Красіна".

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