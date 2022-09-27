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Російськими обстрілами у Миколаєві пошкоджено вісім багатоповерхівок, - Сєнкевич

Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України.

Російськими обстрілами у Миколаєві пошкоджено вісім багатоповерхівок, - Сєнкевич
Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві внаслідок російських обстрілів були пошкоджені багатоповерхівки та комерційні будівлі. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Маємо 8 пошкоджених багатоповерхівок. У трьох із них, окрім вікон, балконів і дверей, понівечений дах. Руйнувань зазнали близько 30 комерційних приміщень, серед яких магазини, кав’ярні та аптеки”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що комунальники розчистили проїжджу частину та пішохідну зону від уламків, скла та гілок, засипали вирву від ракети посеред дороги, щоб відновити рух транспорту. За кілька днів на цій ділянці укладуть асфальт.

В районі “Серця міста” зранку було два пориви мережі водопостачання. Перший - від влучення ракети, другий від вибухової хвилі. На одній із ділянок замінили частину пошкодженої труби, на іншій - зробили всі підготовчі роботи, саму трубу довжиною близько 8 метрів обіцяють замінити завтра. Після цього одразу мають відновити водопостачання.

Нагадаємо, одного з нічних ударів по Миколаєву було завдано невисокоточною ракетою "Смерч". Вона влучила в самий центр міста.

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