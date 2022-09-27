Естонія допоможе відбудувати зруйнований росіянами міст на Житомирщині

На відбудову мосту через р. Ірша у Малині Житомирської області треба буде витратити до 100 млн гривень. Естонія пообіцяла допомогти із відбудовою, спрямувавши на неї до 1 млн євро.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

“Наразі Житомирська ОВА опрацьовує варіанти якнайшвидшого відновлення пошкодженої переправи, яка розділяє 30-тисячне місто і створює значні незручності для жителів міста, підприємців та великих заводів, що розташовані неподалік Малина”, - повідомив Бунечко.

Також Естонія передала Житомирщині перші 3 із 12 пасажирських автобусів, які прибудуть до Лугинської, Брусилівської та Малинської громад.

В цих громадах під час війни частина комунального транспорту була знищена. Отримані автобуси допоможуть громадам у перевезенні жителів до соціальних та освітніх закладів.

Раніше повідомлялось, що для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів України Естонія надасть модульні госпіталі. Також Естонія долучиться до розвитку системи реабілітації.