Ще майже 800 азовців перебуває у російському полоні, серед них - понад 40 жінок, є і вагітні, - патронатна служба Азову

Також у полоні залишилося багато людей похилого віку, в яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

У російському полоні перебуває майже 800 азовців. Серед них більш ніж 40 жінок, є і вагітні.

Про це повідомила керівниця відділу у роботі з полоненими та їхніми сім'ями Патронатної служби Азову Ольга Кравченко, йдеться в дописі на Telegram-каналі "Янголів Азову".

За її словами, про належну медичну підтримку вагітним в полоні не йдеться, тож людей треба перевозити на підконтрольну Україні територію.

Також окупанти утримують чимало людей похилого віку. В них, за словами Кравченко, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

На думку представниці Патронатної служби Азову, Місія ООН та Червоний Хрест повинні мати доступ до українських полонених, але цього не відбувається - їх не допускає Росія.

"У полонених, які вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження, в такій стадії, що ми просто були шоковані... Поранення - застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Присутні травми як перебиті сухожилля та втрата органів зору", - розповіла Кравченко.

Патронатна служба розподілила визволених бійців по медичних закладах, нікого з них не відправили додому, бо всі потребують лікування.

Також у патронатній службі наголосили, що вони не можуть опитувати повернених із полону військових щодо інформації про інших в'язнів Кремля.

"Зараз така стадія, що ми можемо слухати тільки те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам'ятають. Тобто вони ще не готові до такого діалогу. Тому наберіться всі терпіння — коли буде можливість, ми їх опитаємо: кого вони бачили, що вони знають, кому хтось "привіт" передавав, і зв'яжемось з родичами, але на жаль не зараз, не найближчим часом", - підкреслили в Патронатній службі.

Нагадаємо, днями віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що в російському полоні залишається близько 2500 українців, серед них є цивільні.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що робота щодо наступних обмінів полоненими з Росією триває.