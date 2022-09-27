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Франція ніколи не визнає організовані Росією фіктивні референдуми, – Катрін Колонна

Голова МЗС запевнила, що Франція й надалі підтримуватиме Україну.

Франція ніколи не визнає організовані Росією фіктивні референдуми, – Катрін Колонна
Катрін Колонна
Фото: ЕП

Франція й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і ніколи не визнає псевдореферендуми, які Російська Федерація організувала на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомила у Twitter міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Я запевнила міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про повну економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України Францією", – йдеться у повідомленні.

 

Катрін Колонна додала, що Франція надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і ніколи не визнає фіктивні референдуми, організовані Росією.

 

Нагадаємо, Катрін Колонна перебуває у Києві з офіційним візитом. Вона уже відвідувала Україну в червні і травні. 

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