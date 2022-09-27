Франція ніколи не визнає організовані Росією фіктивні референдуми, – Катрін Колонна

Франція й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і ніколи не визнає псевдореферендуми, які Російська Федерація організувала на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомила у Twitter міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Я запевнила міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про повну економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України Францією", – йдеться у повідомленні.

J’ai redit à @DmytroKuleba le plein soutien de la France à l’#Ukraine, soutien économique, humanitaire, militaire, diplomatique.

La 🇫🇷 continuera à soutenir l'intégrité territoriale de l'🇺🇦 et ne reconnaîtra jamais les simulacres de référendums organisés par la #Russie. pic.twitter.com/yIRrcVjnss — Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022

Катрін Колонна додала, що Франція надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і ніколи не визнає фіктивні референдуми, організовані Росією.

Нагадаємо, Катрін Колонна перебуває у Києві з офіційним візитом. Вона уже відвідувала Україну в червні і травні.