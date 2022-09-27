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Патріарх РПЦ Кирило закликав росіян до мобілізації, – російські ЗМІ

На його думку, мобілізація допоможе "примиренню" і дозволить увести Україну в єдиний простір РПЦ.

Патріарх РПЦ Кирило закликав росіян до мобілізації, – російські ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Патріарх РПЦ Кирило у своїй проповіді закликав росіян до мобілізації. Це, на його думку, допоможе "примирити" Україну та Росію.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам’ять, на багато що подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без жодної уваги і особливої турботи. І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз усіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої вітчизни", – сказав Кирило.

За його словами, мобілізація допоможе "примиренню", що дозволить увести Україну в єдиний простір РПЦ. Крім того, це "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".

Нагадаємо, 25 вересня патріарх РПЦ на недільній проповіді заявив, що смерть на війні в Україні "змиває всі гріхи". Кирило Гундяєв заявив, що російські окупанти "приносять себе в жертву за інших".

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