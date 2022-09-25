​Патриарх РПЦ заявив, що смерть на війні в Україні "змиває всі гріхи"

Кирило Гундяєв заявив, що російські окупанти "приносять себе в жертву за інших".

Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв на недільній проповіді заявив, що жертва "при виконанні військового обов'язку змиває всі гріхи".

Про це повідомляють росЗМІ.

"Ми знаємо, що сьогодні багато хто гине на полях міжусобної брані. Церква молиться про те, щоб брань ця закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні. І водночас Церква усвідомлює, що якщо хтось, спонукуваний почуттям обов'язку, необхідністю виконати присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов'язку, то він, безсумнівно, здійснює діяння, рівносильне жертві. Він себе приносить у жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина зробила", - йдеться в проповіді Гундяєва.

Раніше Кирило заявляв, що молоді росіяни "здійснюють подвиг", вбиваючи українців.

Нагадаємо, в середу, 21 вересня, Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Планують призвати 300 000 резервістів. Також президент країни-агресора пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Раніше Путін заявляв, що Росія "ніколи не стане ініціатором військових дій, у тому числі і застосуванням ядерної зброї", але в разі ядерного удару, за його словами, "всі росіяни потраплять у рай, а всі інші - здохнуть".