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Путін пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України

Російський диктатор знову говорив про "нацистів" і "карателів".

Путін пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України
Фото: EPA/UPG

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях України про приєднання до Росії.

Про це він сказав у своєму зверненні до громадян РФ.

Російський президент вкотре заявив про "неонацистів" та "карателів", від яких росіяни "звільнили" мешканців Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він також назвав ці території "історичними землями Новоросії".

Путін також заявив, що "до початку бойових дій на захоплених РФ українських територіях проживало понад 7 млн осіб, але багато хто змушений був стати біженцями, покинути рідний дім". При цьому президент країни-окупанта не уточнив, що це сталося саме через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

 

"Ми не маємо жодного морального права віддати близьких нам людей на розшматування катам. Не можемо не відгукнутися на їхнє щире прагнення самим визначати свою долю. Те рішення про своє майбутнє, яке ухвалять жителі ДНР та ЛНР, Херсонської та Запорізької областей, ми підтримаємо", – сказав президент РФ.

Нагадаємо, вчора нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають відбутися з 23 до 27 вересня.

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