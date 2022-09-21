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Шойгу заявив, що Росія у війні проти України втратила менше 6000 осіб

Звернення Шойгу транслювали після виступу Путіна з оголошенням мобілізації. 

Шойгу заявив, що Росія у війні проти України втратила менше 6000 осіб
Фото: EPA/UPG

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

Це число він озвучив у зверненні, що пролунало зразу після виступу Володимира Путіна, в якому він оголосив часткову мобілізацію.

5937 осіб – таку кількість втрат назвав міністр оборони. Це число не збігається з підтвердженими даними Генерального штабу ЗСУ та оцінкою західної розвідки. 6000 – це, за даними ЗСУ, втрати, яких Росія зазнала всього за шість днів війни.

За даними Генштабу, Росія втратила вже понад 55 000 окупантів. За шість місяців війни, за словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, разом із пораненими і дезертирами армія РФ втратила понад 80 000 осіб.

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