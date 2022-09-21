​Путін хоче анексувати окуповані українські території, щоб назвати контрнаступ ЗСУ нападом на Росію

Плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію.

Президент Росії Володимир Путін прагне анексії окупованих територій, щоб оголосити контрнаступ українських військ нападом на територію Російської Федерації.

Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни (ISW).

В ISW вважають, що Кремль використає сфальсифіковані результати фіктивних “референдумів”, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії.

Плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію: Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

Президент РФ і його радники, очевидно, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення підсилення армії шляхом добровільної мобілізації не досягають результатів.

Таким чином, Володимир Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільного призову.

Нагадаємо, вчора нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають відбутися з 23 до 27 вересня.