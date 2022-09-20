Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин 4 областей до РФ

Їх збираються організувати з 23 по 27 вересня.

Сьогодні, 20 вересня, нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських території до Росії.

Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають пройти з 23 по 27 вересня. Коли саме – невідомо.

Ці дати названі окупантиам всіх чотирьох областей, частини яких тимчасово захоплених росіянами.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це – страх розгрому.

За даними США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наприкінці серпня посадовець Державного департаменту зазначав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України.

За даними американської розвідки, Росія готувала "референдум" ще й для Харківської області, але тоді українські оборонці ще не починали контрнаступу, в результаті якого звільнили значну частину територій.