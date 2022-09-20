Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
ГоловнаСуспільствоВійна

Повідомлено про підозру експоліцейському з Куп’янська, – Офіс генпрокурора

Під час окупації міста він проводив обшуки у своїх колишніх колег.

Повідомлено про підозру експоліцейському з Куп’янська, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

Про підозру повідомлено колишньому поліцейському з Куп’янська, який під час окупації міста вирішив добровільно перейти на бік ворога та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі окупантів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Він проводив обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї. Також закликав їх співпрацювати з представниками РФ, наголошуючи на тому, що окупанти «не ображають» та виплачують заробітну плату", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишньому поліцейському заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше повідомлялося, що у Куп’янську на Харківщині окупанти у місцевому відділку поліції незаконно утримували близько 40 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також