Повідомлено про підозру експоліцейському з Куп’янська, – Офіс генпрокурора

Під час окупації міста він проводив обшуки у своїх колишніх колег.

Про підозру повідомлено колишньому поліцейському з Куп’янська, який під час окупації міста вирішив добровільно перейти на бік ворога та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі окупантів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Він проводив обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї. Також закликав їх співпрацювати з представниками РФ, наголошуючи на тому, що окупанти «не ображають» та виплачують заробітну плату", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишньому поліцейському заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше повідомлялося, що у Куп’янську на Харківщині окупанти у місцевому відділку поліції незаконно утримували близько 40 осіб.