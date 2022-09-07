Примусові виселення на Херсонщині та незаконні арешти в Куп'янську, - Генштаб розповів про звірства росіян над жителями ТОТ

У Куп’янську на Харківщині рашисти незаконно утримують близько 40 осіб у місцевому відділку поліції.

Російські окупанти продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, у місті Куп’янськ, що в Харківській області, рашисти незаконно утримують близько 40 жителів у місцевому відділку поліції.

На Херсонщині з приватного сектору населеного пункту Козацьке загарбники взялися примусово виселяти місцевих.

Також фіксуються випадки розміщення ворожого озброєння та військової техніки на подвір’ях навчальних закладів.

Нагадаємо, в лютому затримали міського голову Куп'янська Геннадія Мацегору разом із силовими керівниками міста. Його підозрюють у державній зраді і звинувачують у тому, що він здав місто росіянам.

Днями стало відомо, що російські окупанти поселилися в приміщенні школи села Орлянське Запорізької області і використовують місцевих школярів як "живий щит".