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Примусові виселення на Херсонщині та незаконні арешти в Куп'янську, - Генштаб розповів про звірства росіян над жителями ТОТ

У Куп’янську на Харківщині рашисти незаконно утримують близько 40 осіб у місцевому відділку поліції.

Примусові виселення на Херсонщині та незаконні арешти в Куп'янську, - Генштаб розповів про звірства росіян над жителями ТОТ
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, у місті Куп’янськ, що в Харківській області, рашисти незаконно утримують близько 40 жителів у місцевому відділку поліції. 

На Херсонщині з приватного сектору населеного пункту Козацьке загарбники взялися примусово виселяти місцевих. 

Також фіксуються випадки розміщення ворожого озброєння та військової техніки на подвір’ях навчальних закладів. 

Нагадаємо, в лютому затримали міського голову Куп'янська Геннадія Мацегору разом із силовими керівниками міста. Його підозрюють у державній зраді і звинувачують у тому, що він здав місто росіянам.

Днями стало відомо, що російські окупанти поселилися в приміщенні школи села Орлянське Запорізької області і використовують місцевих школярів як "живий щит".

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