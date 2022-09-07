Через ускладнення логістики в підрозділах росармії фіксують нестачу палива та боєприпасів, - Генштаб

Один з артдивізіонів окупантів, який діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу й техніки.

У підрозділах російських окупаційних військ фіксують нестачу палива та боєприпасів.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, один з артилерійських дивізіонів РФ, який діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки і вважається небоєздатним.

А минулої доби в Херсонській області поблизу Голої Пристані росіяни втратили близько 70 осіб, більша частина з яких - "двохсоті".

Також поблизу населеного пункту Таврійськ українські захисники знищили дві ворожі самохідні артилерійські установки "Акація", ще дві - пошкодили.

Крім цього, Силам оборони України вдалося відбити атаки російських окупантів у районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

Українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки рашистів. Підрозділи протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два ворожих БпЛА.

Тим часом росіяни продовжують обстрілювати населені пункти. За цю добу Росія завдала понад вісім ракетних і 10 авіаударів по об’єктах на території України.

У результаті постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 7 вересня така:

на Волинському та Поліському - обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Білорусі;

та - обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Білорусі; на Сіверському росіяни з мінометів та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Блешня, Гай, Сеньківка Чернігівської області та Манухівка, Юр’єве, Миколаївка, Ходине, Порохонь, Вовківка, Запсілля, Стукалівка і Нововасилівка Сумської області;

росіяни з мінометів та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Блешня, Гай, Сеньківка Чернігівської області та Манухівка, Юр’єве, Миколаївка, Ходине, Порохонь, Вовківка, Запсілля, Стукалівка і Нововасилівка Сумської області; на Харківському окупанти накрили вогнем зі ствольної та реактивної артилерії райони Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги;

окупанти накрили вогнем зі ствольної та реактивної артилерії райони Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги; на Слов’янському зі ствольної та реактивної артилерії окупанти вдарили по районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля;

зі ствольної та реактивної артилерії окупанти вдарили по районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля; на Краматорському було зафіксовано обстріли біля Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Веселого та Григорівки;

було зафіксовано обстріли біля Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Веселого та Григорівки; на Бахмутському вороги з мінометів, ствольної та реактивної артилерії завдали ударів по районах населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр’ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Миколаївка Друга, Майорськ, Одрадівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка;

вороги з мінометів, ствольної та реактивної артилерії завдали ударів по районах населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр’ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Миколаївка Друга, Майорськ, Одрадівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка; на Авдіївському загарбники обстріляли території неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського;

загарбники обстріляли території неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського; на Новопавлівському окупанти з артилерії різних типів завдали ударів по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Золота Нива, Єгорівка, Петрівка, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Новомайорське, Павлівка, Времівка;

окупанти з артилерії різних типів завдали ударів по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Золота Нива, Єгорівка, Петрівка, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Новомайорське, Павлівка, Времівка; на Запорізькому росіяни накрили вогнем з артилерії райони населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Залізничне, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Малинівка, Ольгівське, Білогір’я, Новопіль, Времівка, Вільне Поле та Шевченко.

росіяни накрили вогнем з артилерії райони населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Залізничне, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Малинівка, Ольгівське, Білогір’я, Новопіль, Времівка, Вільне Поле та Шевченко. на Південнобузькому рашисти здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Також обстрілів із ворожої артилерії зазнали населені пункти Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Олександрівка, Степова Долина, Благодатне, Луч, Дніпровське, Лупареве, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка, Киселівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Сухий Ставок, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка, Петрівка, Велика Костромка та Іванівка.

Нагадаємо, нині росармія приблизно о 15:40 обстріляла з "градів" село Мала Токмачка Запорізької області. Під вогонь потрапили люди, які отримували гуманітарну допомогу. Наразі відомо про трьох загиблих.