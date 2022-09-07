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​Начальнику одного з підрозділів філії Укрзалізниці повідомили про підозру в розтраті державних коштів

Працівники отримували зарплату, насправді перебуваючи за кордоном.

​Начальнику одного з підрозділів філії Укрзалізниці повідомили про підозру в розтраті державних коштів

Начальник одного з виробничих підрозділів регіональної філії "Південна залізниця" Укрзалізниці отримав підозру в розтраті державних коштів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисник упродовж 2018-2020 років вносив неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу підлеглих. Ті ж насправді своїх обов’язків не виконували, бо перебували за кордоном.

У прокуратурі зазначили, що в результаті співробітники безпідставно отримували заробітну плату. Всього з держбюджету було витрачено майже 150 тисяч гривень.

Посадовець переховується від слідства, тож його оголосили в розшук.

Нагадаємо, раніше підозру отримав ексголова райдержадміністрації на Сумщині, який незаконно вилучив пальне в Укрзалізниці на майже 600 тисяч гривень.

А на Буковині працівники локомотивного депо і місцевий житель викрали з УЗ 27 тонн пального.

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