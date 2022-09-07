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​В управління АРМА передано понад 50 білоруських залізничних вагонів-цистерн, - Офіс генпрокурора

Їх ввезли на територію України з РБ напередодні війни й вони мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії.

​В управління АРМА передано понад 50 білоруських залізничних вагонів-цистерн, - Офіс генпрокурора
Ілюстративне фото
Фото: ukrspec.com

Столична прокуратура передала в АРМА понад 50 залізничних вагонів-цистерн, які були ввезені на територію України з РБ напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на постачання з РБ дизельного палива у вагонах-цистернах. Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни", - йдеться у повідомленні.

23 лютого 2022 року вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон. А вже 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станцію "Низківка", був знищений українською артилерією.

У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на це майно накладено арешт.

Нагадаємо, раніше АРМА передали 645 вагонів, що належали родині ексміністра оборони України часів Януковича.

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