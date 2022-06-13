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АРМА передали 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України

Йдеться про Павла Лебедєва. 

АРМА передали 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України
Фото: golos.ua

Суд за процесуального керівництва Київської міської прокуратури заарештував і передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать родині колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва.

За даними слідства, в Україні досі працює низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього очільника Міноборони в 2012-2014 роках. Про це повідомили на сторінці в фейсбук Офісу генпрокурора України.

Ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів у Росії та виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу росіян. 

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та її власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ", – зазначили в прокуратурі.

Лебедєв перебуває в розшуку за підозрою в державній зраді. 

Лебедєв, експрезидент Віктор Янукович та ще один міністр оборони Дмитро Саламатін підозрюються в умисному підриві обороноздатності України.

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