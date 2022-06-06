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​В АРМА передали активи російського підприємства на 150 млн гривень

Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання.

​В АРМА передали активи російського підприємства на 150 млн гривень
АРМА
Фото: arma.gov.ua

Столичними правоохоронцями заарештовано та передано в АРМА активи російського підприємства на 150 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.  

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході розслідування кримінального провадження арештовано 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн грн, земельну ділянку площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв м вартістю понад 120 млн грн, що належать підприємству, директором та засновниками якого є бізнесмени РФ.

Загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн грн.

Наразі правоохоронними органами організовано процес фактичної передачі цих активів в управління АРМА.

Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання. Його директором та кінцевим бенефіціарним власником є підприємці країни-агресора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, раніше Спеціалізована прокуратура вилучила та передала АРМА вибухівку вартістю понад 5 млрд гривень.

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