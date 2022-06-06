​В АРМА передали активи російського підприємства на 150 млн гривень

Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання.

Столичними правоохоронцями заарештовано та передано в АРМА активи російського підприємства на 150 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході розслідування кримінального провадження арештовано 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн грн, земельну ділянку площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв м вартістю понад 120 млн грн, що належать підприємству, директором та засновниками якого є бізнесмени РФ.

Загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн грн.

Наразі правоохоронними органами організовано процес фактичної передачі цих активів в управління АРМА.

Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання. Його директором та кінцевим бенефіціарним власником є підприємці країни-агресора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, раніше Спеціалізована прокуратура вилучила та передала АРМА вибухівку вартістю понад 5 млрд гривень.