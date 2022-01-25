Боєприпаси безоплатно зберігалися на 6 тис кв м території одного з військових арсеналів.

Спеціалізована прокуратура вилучила з незаконного обігу та передала Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) вибухівку вартістю понад 5 млрд гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За результатами розгляду клопотання за участi прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону судом прийнято рішення про передачу АРМА) понад 3 тисяч тонн вибухових речовин - порохових зарядiв вартістю понад 5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, розпочатого влiтку 2021 року, у 2010 році одне з приватних підприємств Запорізької області, не маючи передбаченого законом дозволу, за 15 тис грн придбало вибухівку у підприємства, яке мало право її утилізувати. Ці вибухові речовини – пороховi заряди, призначенi для спорядження турбореактивних снарядiв та ракет до реактивних систем залпового вогню

Упродовж усього часу вибухівка безоплатно зберігалась на 6 тис кв м території одного з військових арсеналів. Зазначається, що це перешкоджало використанню зайнятих потужностей для потреб Збройних Сил України та призвело до значних витрат.

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері вибухівку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.