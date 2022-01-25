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У МОЗ запрацював контакт-центр щодо виплат підвищених зарплат медикам

У ньому можна отримати інформацію щодо виплат нової базової зарплати та трансформації госпітальних округів.

У МОЗ запрацював контакт-центр щодо виплат підвищених зарплат медикам
Фото: uozkmr.gov.ua

Міністерство охороони здоров'я створило контакт-центр щодо виплат зарплат медикам.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Після встановлення Урядом базової заробітної плати на рівні не менше 20 тис. гривень для лікарів та 13 500 гривень для медсестер на адресу міністерства надходять численні запитання від медиків. Тому МОЗ створив контакт-центр, зателефонувавши до якого, можна буде отримати вичерпні відповіді щодо виплат нової базової зарплати медикам та трансформації госпітальних округів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, консультацію зможуть отримати:

  • керівники закладів охорони здоров'я;
  • медичні працівники;
  • представники органів місцевого самоврядування.

Телефон контакт-центру: 0-800-60-20-21, після сигналу треба натиснути цифру 8. 

Нагадаємо, з січня українські лікарі мають отримувати мінімум по 20 тисяч гривень, медсестри – по 13,5 тисяч. Здавалося б, чудова новина, та настрій у багатьох лікарнях геть не святковий. Банкрутство, скорочення, переведення на половину і чверть ставки – такі перспективи постали перед частиною медзакладів через обіцянку президента, яку він подарував галузі 18 червня, на День медика, і яку тепер намагається абияк утілити уряд. Докладніше про це - в матеріалі LB.ua "Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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