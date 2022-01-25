Фото: МВС

25 січня на патрулювання доріг заступили поліцейські "фантоми". Це автомобілі патрульної поліції, які візуально не відрізняються від інших автомобілів-учасників дорожнього руху.

Про це інформує пресцентр МВС.

Як розповів в ефірі одного з телеканалів очільник МВС Денис Монастирський, автомобіль "фантом" без розпізнавальних знаків і може фіксувати до 50 рухомих цілей одночасно. Система передаватиме інформацію – й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості.

Міністр наголосив, що нові поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію. Їхнє завдання – запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі.

Монастирський пояснив, що автомобілі "фантоми" фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.

Фото: МВС

Фото: МВС

"Фантоми" – поліцейські автомобілі на базі Skoda Kodiaq. Вони не мають розпізнавальних знаків та нічим не відрізняються від звичайних авто на дорозі. У салоні автомобілів будуть працівники поліції у відповідній амуніції.

"Фантоми" не зупинятимуть порушників, лише в окремих випадках вони вмикатимуть проблискові маячки, якщо порушення ПДР явно загрожуватиме безпеці інших учасників дорожнього руху.