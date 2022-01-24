Анонім повідомив про мінування всіх шкіл та дитсадків у Запоріжжі

У Запоріжжі після анонімного повідомлення про мінування всіх шкіл та дитячих садків евакуйовано тисячі дітей та співробітників дитячих закладів.

Про це посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За інформацією відомства, 24 січня приблизно о 13:00 на електронну адресу колцентру Служби безпеки України надійшло анонімне повідомлення про мінування у Запоріжжі всіх шкіл та дитячих садків.

Учні та персонал навчальних закладів евакуйовані. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Триває перевірка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності).

Загалом, навчальний процес було зупинено у 120 закладах загальної середньої освіти, 120 закладах дошкільної освіти, 24 підрозділах дошкільної освіти при школах та 13 закладах позашкільної освіти, інформує "Суспільне".

"Дітей було оперативно евакуйовано. Там, де батьки не мали оперативно відреагувати, ті діти у супроводі працівників закладів освіти були тимчасово розміщені у будівлях територіальних відділів освіти чи районних адміністраціях", – розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк.

Нагадаємо, в новому році в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. 21 січня аноніми заявили про "мінування" всіх шкіл Києва Сімферополя. СБУ каже, що за цим стоять російські спецслужби, які прагнуть розхитати ситуацію в Україні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також вважає, що псевдомінування влаштовують для поширення паніки.