Зеленський приїхав на Запоріжжя

Він візьме участь у відкритті вантового мосту через річку Дніпро.

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

У Запоріжжі Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України.

За участі Зеленського відбудеться відкриття нового вантового мосту через річку Дніпро, зведеного в межах Національної програми “Велике будівництво”.

Як пише zp.depo.ua, на новому мості "живим ланцюгом" відзначать День Соборності.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня Україна святкує День Соборності. Свято відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.

У Києві на мосту Патона проведуть акцію “Живий ланцюг Соборності”.