Про це повідомили місцеві надзвичайники.

На території науково-дослідного відділення заповідника після обіду 21 січня загорівся сухостій.

До місця пожежі направили вогнеборців обласного управління ДСНС і місцеву пожежну охорону “Бузьке” і також залучили 6 працівників заповідника.

“О 15:21 пожежу локалізовано та о 15:50 ліквідовано на площі 7 га”, – йдеться у повідомленні.

Причина виникнення встановлюється.

Нагадаємо, в Одеській області загорівся саморобний намет з трави, у результаті пожежі загинула людина.