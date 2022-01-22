Про це повідомили місцеві надзвичайники.
На території науково-дослідного відділення заповідника після обіду 21 січня загорівся сухостій.
До місця пожежі направили вогнеборців обласного управління ДСНС і місцеву пожежну охорону “Бузьке” і також залучили 6 працівників заповідника.
“О 15:21 пожежу локалізовано та о 15:50 ліквідовано на площі 7 га”, – йдеться у повідомленні.
Причина виникнення встановлюється.
Нагадаємо, в Одеській області загорівся саморобний намет з трави, у результаті пожежі загинула людина.