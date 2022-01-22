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У Миколаївській області горів заповідник

Пожежа сталася на території “Єланецького степу”.

У Миколаївській область сталася пожежа на території природного заповідника “Єланецький степ”.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

На території науково-дослідного відділення заповідника після обіду 21 січня загорівся сухостій.

До місця пожежі направили вогнеборців обласного управління ДСНС і місцеву пожежну охорону “Бузьке” і також залучили 6 працівників заповідника.

“О 15:21 пожежу локалізовано та о 15:50 ліквідовано на площі 7 га”, – йдеться у повідомленні.

Причина виникнення встановлюється.

Нагадаємо, в Одеській області загорівся саморобний намет з трави, у результаті пожежі загинула людина.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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