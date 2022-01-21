Між двох загроз: як Київрада готувалася до вторгнення і заступалася за п’ятого президента

Найдивніша і найменш результативна сесія Київської міської ради за останній час зібралася в рекордно швидко - за добу. Тривала весь робочий день. І за цей час змогла продуктивно опрацювати лише два питання. (Ні, безкоштовного проїзду в транспорті серед них немає). Що стоїть за цими рішеннями - читайте в нашому звіті.

Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

Політичне “післясвят”, яке офіційно почалося в країні в понеділок, 17 січня, з повернення п’ятого президента України Петра Порошенка, не оминуло і столичну політику. Тріумфальне прибуття Порошенка з мітингом в аеропорту і підтримка його біля стін Печерського суду вже 18 січня продовжилися в Київраді. Тут неочікувано для більшості депутатів з'явилося подання ініціативної групи про скликання позачергової сесії міськради на 20 січня.

Такий поспіх укупі з порядком денним, за обсягом схожим на звичайну робочу сесію (близько 150 питань щодо землі та майна), обурив деяких депутатів.

І тут ми маємо ще одну цікаву колізію. Сесії ніхто не очікував ще й тому, що в понеділок, 17 січня, стало відомо про хворобу київського міського голови Віталія Кличка. Мер столиці знову занедужав на ковід. І це збіглося тим-таки днем повернення Порошенка в Україну, де на нього чекав суд. Тому зустріти п’ятого президента і колишнього політичного партнера на летовищі Кличко вже ніяк не міг. Як і зробити якісь інші публічні жести підтримки.

Але за нього це змогла лояльна до Порошенка частина Київради. Як пояснив на спеціальному засіданні регламентної комісії секретар Київради Володимир Бондаренко, зібрати позачергову сесію запропонувала група депутатів (42 особи). І питання було лише в тому, чи може скликати сесію секретар замість хворого міського голови. Комісія процитувала всі можливі норми законів, включно з європейськими, і вирішила, що Бондаренко, безперечно, може скликати і провести сесію без мера, а ініціатива депутатів законна, навіть попри вкрай малий термін від оголошення до проведення. З контексту обговорення цього подання стало зрозуміло, що підписали його депутати від ЄС точно. Але фракція ЄС - це лише 31 депутат. Значить, були ще підписанти від “УДАРу”, але не вся фракція, бо вона складається з 29 осіб.

Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

Підсумок такий: група депутатів терміново скликала сесію з порядком денним на 150 питань, жодне з яких не було невідкладним. Водночас ознайомитися з усіма проєктами, проаналізувати їх за менш ніж добу від публікації на сайті абсолютно неможливо. Це було б складно і для депутатів, які мають помічників, і для громадськості, яка має брати участь в обговоренні проєктів і висловлювати свою думку депутатам.

Уже в день сесії з'явилися і невідкладні “політичні” питання, задля яких, власне, сесію і скликали - це заява щодо недопущення політичного переслідування п'ятого президента України і затвердження міської цільової програми “Захисник Києва”.

Чи є автомати в тероборони

Для початку депутати присвятили рекордно велику кількість часу обговоренню лише того, чи варто взагалі розглядати таку кількість неопрацьованих до ладу питань і чи місце політичним зверненням (про підтримку Порошенка) в такому виключно “господарсько-функціональному” органі, як Київрада. Та сама депутатка від "СН" Ксенія Семенова, яка напередодні критикувала швидку сесію, доречно питала в колег і секретаря Київради, чому досі жодне знесення історичних будівель Києва не було приводом для позачергового зібрання і термінових рішень. І пропонувала внести зараз як невідкладне питання про ділянку на Симона Петлюри, 29, де минулого року знесли садибу Уткіна. Проте більшість колег її не підтримали. А невідкладні політичні таки винесли на розгляд.

І найбільш зрозумілим з них було подання від нового заступника Кличка, ексочільника київської Нацполіції Андрія Крищенка. Силовий заступник представив депутатам найбільш доречну для сьогодення програму «Захисник Києва».

Міська цільова програма розрахована на 2022-202 роки і спрямована на підвищення обороноздатності столиці. Довгий перелік заходів бюджетної програми стосується фактично двох напрямків: технічне і матеріальне оснащення заходів мобілізації населення (призовники) і роботи бригад тероборони Києва. І оскільки зараз, після набуття чинності закону про тероборону, питання в усіх на язиках, то саме з цього приводу в депутатів було найбільше думок і порад.

Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

"Найбільш зоряним" був коментар депутата від "ОПЗЖ" Ігоря Кириленка, який одразу зауважив, що “зараз є такі види надзвукової зброї (улюблена страшилка російської пропаганди. - LB.ua), проти яких ніяка територіальна оборона не допоможе”. Але колеги Кириленка все ж не схилялися до думки, що коли вже так, то треба накриватися білим простирадлом і… нічого не робити, тож обговорювали програму більш конструктивно.

У голови бюджетної комісії і фракції "СН" Андрія Вітренка були зауваження до якості програми, а також він пропонував вести агітацію не за допомогою плакатів, як зараз, а в соцмережах. Віктор Кононенко з "ЄС", який уже долучається до сил тероборони Києва, підкреслив, що зараз резервісти тренуються на пустирях і з дерев'яними автоматами (муляжами), і саме це радив змінювати передусім.

Питання полігонів для тренувань найдужче зацікавило обранців: лунали пропозиції обладнувати власні полігони повного циклу - це означає постійні і з власною зброєю. Проте Крищенко розставив крапки над "і": основною для тренувань тероборони буде вже наявна база Мунварти, на стрільбища виїжджатимуть на полігони Нацгвардії і Міноборони на умовах оренди. Збирати і перевозити туди резервістів буде якраз міська тероборона. Лунали і питання про можливе озброєння тероборони, але Крищенко закрив цю тему, зазначивши, що в програмі про закупівлю зброї мова не йде, оскільки це не компетенція міськради.

Власне, уся програма “Захисник Києва” - це 110 млн грн на три роки. Насправді дуже небагато. Для порівняння - весь бюджет програми “Безпечна столиця” на ті самі 2022-2024 роки - це 258 млн грн (фінансування Мунохорони, Мунварти і низки дрібних напрямків). І про що можна сказати напевне, вивчивши кошторис “Захисника”, - кошти підуть на обладнання призовних пунктів (де іноді немає навіть туалетів), зміцнення адміністративного кістяка тероборони, її рекламу і забезпечення навчань. Усі ці заходи не зайві, але програма такого рівня цілком доречною була б рік або два тому. А зараз вона могла б уже нарощуватися.

Фото: facebook/112 Окрема бригада територіальної оборони міста Києва

Порошенко VS Екопарки

Але ніяка перспектива нападу Росії та зміцнення тероборони так не стимулює творчу активність депутатів усіх рівнів, як міжпартійне протистояння. Справжні баталії в Київраді розгорнулися навколо проєкту звернення до голів фракцій ВР, президента України і генпрокурора щодо недопущення політичного переслідування лідера політичної опозиції (Петра Порошенка). Якщо описувати коротко, то кілька годин робочого часу депутати доводили дві протилежні позиції: 1. Київрада має займатися своїми справами і не лізти в питання судової влади (фракція “СН”) 2. Усе, що відбувається з Порошенком, - частина загального тиску на опозицію в країні, і це стосується кожного (“ЄС”, “УДАР”, “Голос”).

Правду, як буває зазвичай, містить кожна теза. Але переконували одне одного всі дуже завзято. І навіть підтягнули для цього важку артилерію у вигляді нардепів відповідних фракцій.

“Загляньте собі в душу! Безвіз, українська армія, українська мова в Україні, євроінтеграція - автор цього всього Петро Порошенко - це зрадник України?! Якщо так, то кого ж він захищав? Досить займатися еквілібристикою!” - промовляла з трибуни в оточенні однопартійців депутатка Київради від “ЄС” і дружина Петра Порошенка Марина Порошенко.

Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

Михайло Присяжнюк від “СН” у відповідь попросив Марину Порошенко не виступати так “навзрид”, після чого ситуація була близькою до бійки - однопартійку захистив депутат Прокопів.

Власне, тут багатьом було що сказати свого. Зоя Ярош від “Голосу” згадала політичний тиск на їхню фракцію у ВР. Дмитро Білоцерківець від “УДАРу” заявив, що чиновники КМДА теж під тиском - є інформація про підозру ДБР першому заступнику мера Поворознику і справу, яку готують на іншого заступника, Пантелєєва.

Коли підтягнулися нардепи, то провладні (Забуранна, Шуляк) говорили про безліч міських проблем, у яких захлинається Київ, і недоречність політики в цих стінах. А виступ нардепки від “ЄС” Вікторії Сюмар був найбільш показовим прикладом “пострілу в молоко”: політикиня будувала свою риторику на необхідності об'єднання різних політичних сил у такий важкий момент, звертаючись у першу чергу до фракції “Батьківщини” і нагадуючи долю Тимошенко в минулому.

Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

“Я думаю, що зараз ці цінності важливіші за забудову парку Осокорки, бо є проукраїнські цінності!” - закликала Сюмар депутатів “Батьківщини”. І тут було вже геть незрозуміло: пані Сюмар демонструє громаді Києва зневагу до питання цієї проблемної забудови? Чи це вона пропонує представникам “Батьківщини”, які є лобістами забудовника Осокорків Stolitsa Group, забути свої земельні інтереси на користь політичних цінностей? Хай там що, але чиста цитата була геть асиметричною загальному контексту проблем Київради. Денис Москаль від “Батьківщини” продовжив цю дуель гідно - він раптово сказав, що зараз треба думати про зростання цін на 60%, а не перетворювати сесію на арену політичного піару…

Але звернення таки було прийнято. 62 голоси “за”. Проголосували всі з “ЄС”, 20 депутатів (з 29) “УДАРу”, 6 (з 8) “Голосу” і навіть 5 (з 14) “Єдності”. Якщо вірити в репрезентативність представництва громади Києва в нашій раді, то виходить, що більшість киян дійсно стурбовані тиском і долею Порошенка. Або лояльні до нього депутати вміють усе правильно продемонструвати.

Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

Практично відразу після цієї битви наснага покинула депутатів Київради. Попереду був ще весь порядок денний, а за вікном - вечір. Ніби прагнучи отримати бодай якийсь політичний реванш, голова фракції "СН" Андрій Вітренко виніс на розгляд сесії проєкт створення Тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки обґрунтованості і причин перенесення термінів будівництва нових станцій Печерсько-Сирецької лінії метро. Тобто ініціював поки що депутатське слідство щодо небудівництва метро на Виноградар.

“Кожного року закладаються нові й нові кошти. І кожного року переносяться обіцяні строки здачі! За два роки зробили аж 900 метрів тунелю!” - обурювався Андрій Вітренко. За його задумом, комісія з представників усіх фракцій Київради мала б дослідити це питання. Але тут недавні опоненти голови фракції "СН" по “битві за Порошенка” почали висувати зауваження щодо неправильного представництва фракцій у комісії. Вітренко пішов на поступки. Але голосування навіть за основу дало лише 34 голоси “за”. Проєкт відклали. І можна з упевненістю сказати, що така позиція Київради засмутила не лише Вітренка, а й як мінімум мешканців Виноградаря.

Фото: hromadske Роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки метро на житловий масив Виноградар у дендропарку «Сирецький гай».

На цьому фейлі сесія Київради, яка мала б тривати ще багато годин, раптово… зникла. Секретар Київради оголосив перерву на 20 хвилин, після якої ніхто не повернувся. І навіть “до побачення” своїм відданим глядачам, громаді міста, головуючий на сесії не сказав. Мабуть, це тому, що сесія формально все ще триває, навіть зараз. Або тому, що позиція стосовно Порошенка пролунала, а все решта - формальність.

П.C. По завершенню важкого політичного тижня і неочікуваних баталій у Київраді мер Києва Віталій Кличко відразу одужав від ковіду. Добре, що все добре закінчується.