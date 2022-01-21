Кличко повідомив про одужання від коронавірусу

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від коронавірусу. Тест антиген та ПЛР-тест показали негативний результат.

Про це Кличко написав у телеграм-каналі.

Столичний мер поділився досвідом подолання штаму омікрон.

"Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з‘явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. Минулими вихідними зробив його вдома і, отримавши позитив, у понеділок поїхав у лікарню. ПЛР підтвердив COVID-19", – розповів Віталій Кличко.

Він наголосив, що має два щеплення проти ковіду, тож перебіг хвороби був нескладним і нетривалим.

"Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все добре, вірусу немає", – підсумував Кличко.

Нагадаємо, Кличко 17 січня повідомив, що отримав позитивний тест на ковід. Уперше на коронавірус він хворів у жовтні 2020 року.