У Харкові запланували глобальну перебудову обласної дитячої лікарні

У Харкові готують проєкт глобальної реконструкції обласної дитячої лікарні. В рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” тут планують зробити нове онкогематологічне відділення, баклабораторію, готель, оновити корпус поліклініки і головний корпус. Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

“Мова не про ремонти йде, мова про глобальну реконструкцію для того, щоб ми на виході отримали сучасну із новітніми технологіями, з новими операційними, з новим медичним обладнанням лікарню, яка зможе надавати дітям найвищу якість медичних послуг”, - зауважив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Проєкт також передбачає створення медичної клінінгової служби, заміну усіх інженерних мереж та будівництво операційного блоку для новонароджених дітей. Подбають і про інфраструктуру: лікарня отримає нову двоконтурну котельню, паркінг для автомобілів і вертолітний майданчик.

“Президент поставив чітке завдання: в кожній із областей мають з'явитися дві абсолютно нові лікарні – медичні центри – для дорослих і дітей. І ця лікарня, звичайно, у нас у пріоритеті”, - Олег Синєгубов.

Попередньо загальний кошторис реалізації проєкту становить 1 млрд 800 млн грн.

Наразі ж в обласній лікарні завершують ремонтні роботи, які проводять коштом Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Якщо проєкт реконструкції погодять, модернізацію закладу розпочнуть вже цього року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року в рамках започаткованої ним програми “Велике будівництво” стартує реконструкція 48 обласних лікарень.