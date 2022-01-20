У Черкаській області збудують першу бетонну дорогу

У Черкаській області з’явиться перша бетонна дорога державного значення. Про це повідомив керівник Служби автомобільних доріг Черкаської області Олег Діденко під час зустрічі з головами громад Уманського та Звенигородського районів.

"Служба автомобільних доріг у Черкаській області розпочала виготовлення проєктно-кошторисної документації для побудови бетонної дороги Т-24-19 Звенигородка – Ватутіне загальною протяжністю 8,3 км", - йдеться у повідомленні дорожнього відомства на офіційній Facebook-сторінці.

Як зазначається, будівництво бетонної дороги із застосуванням композитних матеріалів буде для Черкащини першим пілотним проєктом. Цього року буде виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту цієї дороги, а вже наступного року розпочнеться її відновлення.

Діденко також повідомив, що цього року у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Звенигородському районі заплановано закінчити відновлення ділянок автодороги Н-16, а також розпочати відновлення автодоріг Т-24-03 Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь-Шевченківський – Мошни, Т-24-05 Жашків – Буки – Озірна та Т-24-06 /М-05/ – Маньківка – Іваньки – Буки.

Крім того, у 2022 році заплановано розпочати ремонт автодороги Т-24-11 Звенигородка – Катеринопіль – Тальне – Маньківка загальною протяжністю понад 33 км.

Цього року також розпочнеться відновлення автодороги Р-04 від Київської області і до Звенигородки.

Нагадаємо, за два роки в Україні у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вдалося оновити й побудувати понад 14 тис. км автомобільних доріг (40% основної мережі).