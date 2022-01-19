Житомир підвищив вартість проїзду в тролейбусах до 8 гривень, в автобусах - до 10 гривень

Міськвиконком Житомирської міської ради вирішив підвищити вартість проїзду в громадському транспорті міста з 29 січня на 2 гривні.

Разовий проїзд коштуватиме 8 гривень у тролейбусах та 10 гривень - у автобусах (для власників транспортної картки чи картки житомирянина - 6 гривень і 8 гривень відповідно), повідомило місцеве видання "Житомир.info".

Вартість проїзду для учнів загальноосвітніх шкіл вартість проїзду залишається на рівні 3 грн, але при умові оплати безготівково – транспортною карткою. Готівкою треба буде платити 4 гривні в електротранспорті та 6 грн в автобусі.

"Ми робили все, аби не піднімати тариф на великий відсоток. Ми бачимо по інших містах, що за цей час вже декілька разів відбулося підняття вартості проїзду у громадському транспорті. Інформація по Києву, думаю, багато людей знають: у них мінімальний тариф по карті киянина буде 12 грн. Хочу нагадати, що Київ і Житомир купують автобуси і тролейбуси за одну і ту саму ціну, а у нас у два рази менший тариф. Задача – максимально підняти готівковий розрахунок і мінімально піднімати безготівковий розрахунок, щоб стимулювати людей переходить на безготівковий розрахунок в електротранспорті", – заявив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Рішення передбачає другий етап підвищення вартості проїзду з 1 липня, коли він подорожчає ще на дві гривні, але тільки у електротранспорті.

Нагадаємо, що вартість проїзду у Києві піднімуть після завершення опалювального сезону. Очікується, що разова поїздка коштуватиме 20 гривень замість нинішніх 8 гривень, але за карткою киянина можна буде їздити по 12 гривень.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, мінімальна вартість становитиме 15 гривень замість нинішніх 6,50 грн.