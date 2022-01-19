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Житомир підвищив вартість проїзду в тролейбусах до 8 гривень, в автобусах - до 10 гривень

Ціну підняли на дві гривні.

Житомир підвищив вартість проїзду в тролейбусах до 8 гривень, в автобусах - до 10 гривень
Фото: zt-rada.gov.ua

Міськвиконком Житомирської міської ради вирішив підвищити вартість проїзду в громадському транспорті міста з 29 січня на 2 гривні.

Разовий проїзд коштуватиме 8 гривень у тролейбусах та 10 гривень - у автобусах (для власників транспортної картки чи картки житомирянина - 6 гривень і 8 гривень відповідно), повідомило місцеве видання "Житомир.info".

Вартість проїзду для учнів загальноосвітніх шкіл вартість проїзду залишається на рівні 3 грн, але при умові оплати безготівково – транспортною карткою. Готівкою треба буде платити 4 гривні в електротранспорті та 6 грн в автобусі.

"Ми робили все, аби не піднімати тариф на великий відсоток. Ми бачимо по інших містах, що за цей час вже декілька разів відбулося підняття вартості проїзду у громадському транспорті. Інформація по Києву, думаю, багато людей знають: у них мінімальний тариф по карті киянина буде 12 грн. Хочу нагадати, що Київ і Житомир купують автобуси і тролейбуси за одну і ту саму ціну, а у нас у два рази менший тариф. Задача – максимально підняти готівковий розрахунок і мінімально піднімати безготівковий розрахунок, щоб стимулювати людей переходить на безготівковий розрахунок в електротранспорті", – заявив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Рішення передбачає другий етап підвищення вартості проїзду з 1 липня, коли він подорожчає ще на дві гривні, але тільки у електротранспорті.

Нагадаємо, що вартість проїзду у Києві піднімуть після завершення опалювального сезону. Очікується, що разова поїздка коштуватиме 20 гривень замість нинішніх 8 гривень, але за карткою киянина можна буде їздити по 12 гривень.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, мінімальна вартість становитиме 15 гривень замість нинішніх 6,50 грн.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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