У Києві 7 січня можливе обмеження на вхід для пасажирів п'яти станцій метро

Це - "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

У п'ятницю, 7 січня, можливе обмеження на вхід для пасажирів п'яти станцій метро у центрі Києва.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"7 січня можливе обмеження на вхід для пасажирів п’яти станцій метро в центрі міста. Зокрема, у разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро «Золоті ворота», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Хрещатик» та «Майдан Незалежності»", - йдеться в повідомленні.

В КМДА також нагадали, що в центрі столиці продовжують працювати новорічно-різдвяні локації. Відвідати локацію на Софійській площі можна до 16 січня, на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів – до 23 січня.

Нагадаємо, у новорічну ніч громадський транспорт Києва курсував на дві години довше, а фунікулер працював цілодобово.