Пальне вилилося на узбіччя, міг стати вибух.

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

У Тернопільській області рятувальники усувають наслідки перекидання автоцистерни з наступним витіканням пального. Аварія сталася напередодні увечері у Чортківському районі.

За даними обласного управління ДСНС, 5 січня о 20 год 22 хв надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" в селищі Нагірянка перекинулася сідельна автоцистерна з бензином.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ДТП є постраждалі, проте подробиць не навели.

На місці події рятувальники встановили, що відбулася розгерметизація цистерни з подальшим виливом пального на узбіччя автодороги.

Щоб запобігти пожежі та вибуху рятувальники створили пінну подушку та зробили обвалування з піску для обмеження розтікання пального.

Місцева адміністрація евакуювала людей із восьми прилеглих будинків, РЕМ відключило електропостачання прилеглих вулиць.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце ДТП з обласного центру, перекачали пальне в резервну автоцистерну.

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Всього на місці події працювали 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки служби порятунку.

"Відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління залишається чергувати на місці події до повної її ліквідації", – повідомляють у ДСНС.

В обласній поліції подію наразі не коментували.

Нагадаємо, 5 листопада на Тернопільщині двічі за день обмежували рух транспорту через ДТП з фурами. Одна з аварій сталася в с. Мухавка Чортківського району.

28 грудня у Чорткові сталася пожежа на території хлібного комбінату. Рух на залізничній станції зупиняли до ліквідації пожежі. Через це поїзд №58 Ворохта - Київ затримувався на кілька годин.