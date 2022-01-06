В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Кутя. Страва єднання
Кутя. Страва єднання
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
ГоловнаСуспільствоПодії

На Тернопільщині перекинулась автоцистерна з бензином, людей з прилеглих будинків евакуювали

Пальне вилилося на узбіччя, міг стати вибух.

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

У Тернопільській області рятувальники усувають наслідки перекидання автоцистерни з наступним витіканням пального. Аварія сталася напередодні увечері у Чортківському районі.

За даними обласного управління ДСНС, 5 січня о 20 год 22 хв надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" в селищі Нагірянка перекинулася сідельна автоцистерна з бензином.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ДТП є постраждалі, проте подробиць не навели.

На місці події рятувальники встановили, що відбулася розгерметизація цистерни з подальшим виливом пального на узбіччя автодороги.

Щоб запобігти пожежі та вибуху рятувальники створили пінну подушку та зробили обвалування з піску для обмеження розтікання пального.

Місцева адміністрація евакуювала людей із восьми прилеглих будинків, РЕМ відключило електропостачання прилеглих вулиць.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце ДТП з обласного центру, перекачали пальне в резервну автоцистерну.

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Всього на місці події працювали 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки служби порятунку.

"Відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління залишається чергувати на місці події до повної її ліквідації", – повідомляють у ДСНС.

В обласній поліції подію наразі не коментували.

Нагадаємо, 5 листопада на Тернопільщині двічі за день обмежували рух транспорту через ДТП з фурами. Одна з аварій сталася в с. Мухавка Чортківського району.

28 грудня у Чорткові сталася пожежа на території хлібного комбінату. Рух на залізничній станції зупиняли до ліквідації пожежі. Через це поїзд №58 Ворохта - Київ затримувався на кілька годин.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також