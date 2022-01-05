Станом на 17:00 5 січня внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку в Закарпатській області було підтоплено 160 дворогосподарств, 34 житлові будинки та три приміщення трансформаторних підстанцій на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Хустський район:

у смт Міжгір’я підтоплено 36 дворогосподарств, з них відкачано 10 підвальних приміщень житлових будинків та 7 дворогосподарств (361 м3). Роботи з відкачування води тривають;

у с. Синевир підтоплено одне підвальне приміщення житлового будинку, відкачано (40 кв. м).

Тячівський район:

у с. Лази одне підвальне приміщення житлового будинку, 80 дворогосподарств (підрозділи ДСНС не залучались).

Рахівський район:

у м. Рахів підтоплено 41 дворогосподарство, з них 4 підвальні приміщення житлових будинків та три приміщення трансформаторних підстанцій, відкачано (229 кв. м). Роботи з відкачування води, тривають.

Мукачівський район:

у с. Бистриця підтоплено підвальне приміщення житлового будинку, відкачано (20 кв. м);

у смт. Воловець підтоплено підвальне приміщення селищної ради, відкачано (700 кв. м).

У зоні житлових будинків в Тячівському районі сталися зсуви:

у с.Німецька Мокра, вул. Марії Терезії, через перезволоження відбувся зсув ґрунту на будинок. О 16:30 наслідки зсуву ліквідовано органами місцевого самоврядування.

у с. Тарасівка, вул. Шевченка, через перезволоження відбувся зсув ґрунту до будинку. Роботи з ліквідації тривають.

Також наслідок підняття ґрунтових вод 5 січня о 10:30 було підтоплено дорогу місцевого значення В. Комяти-Шаланки Берегівського району протяжністю 100 м та висотою до 20 см.

5 січня о 09:20 внаслідок підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення в с. Тячівські лази Тячівського району протяжністю 300 м, висотою 25 см та місцями висотою до 40 см. Для розчищення місцевих потічків залучено екскаватор місцевої громади. Проїзд забезпечений, вода сходить самопливом.

Унаслідок інтенсивних дощів та підвищення рівня води стався вихід річки Боржава на заплаву в с. Вільхівка Зарічанської територіальної громади Хустського району. Внаслідок цього підтоплено 55 гектарів сільськогосподарських угідь с. Вільхівка.

Роботи з відкачування води з підтоплених територій та дворогосподарств тривають. На місцях працюють підрозділи ГУ ДСНС України у Закарпатській області. Залучено 7 одиниць техніки, 8 мотопомп та 35 чоловік особового складу. Інформація щодо наслідків негоди уточнюється.

На місцях працюють спеціальні комісії, які здійснюють подворові обходи громадян.

Нагадаємо, ДСНС попередила про підвищення рівня води в річках на заході України.