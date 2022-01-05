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Автобус із 50 туристами загорівся біля Мукачева

Водій допоміг пасажирам евакуюватися до прибуття рятувальників.

У селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області під час руху загорівся автобус, у салоні якого перебували 50 туристів.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

За даними ДСНС, до прибуття рятувальників водій допоміг пасажирам евакуюватися і за допомогою вогнегасника намагався стримувати розповсюдження вогню.

За 15 хвилин рятувальники локалізували пожежу на мінімальній площі, через 10 хвилин – повністю ліквідували.

Нагадаємо, в листопаді у Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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