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У селі біля Києва розбився на смерть водій на квадроциклі

Юнак не впорався з керуванням та наїхав на бетонний стовп.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У вівторок, 4 січня, в селі Глибоке біля Києва (Бориспільський район) в ДТП загинув 18-річний юнак.

За інформацією поліції, він їхав на квадроциклі Kupimoto, не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовпчик.

Від отриманих травм юнак загинув в автомобілі швидкої допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, минулого року майже у цей самий час під час катання на квадроциклі загинули двоє підлітків у передмісті Дніпра. Одним із загиблих був син бізнесмена і політика Геннадія Корбана.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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