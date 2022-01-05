У вівторок, 4 січня, в селі Глибоке біля Києва (Бориспільський район) в ДТП загинув 18-річний юнак.
За інформацією поліції, він їхав на квадроциклі Kupimoto, не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовпчик.
Від отриманих травм юнак загинув в автомобілі швидкої допомоги.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, минулого року майже у цей самий час під час катання на квадроциклі загинули двоє підлітків у передмісті Дніпра. Одним із загиблих був син бізнесмена і політика Геннадія Корбана.