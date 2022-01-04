В Івано-Франківську затримали трьох підозрюваних у вимаганні в підприємця 200 тис. гривень

Фото: Національна поліція

Національна поліція затримала за підозрою в вимаганні трьох жителів Івано-Франківська. Слідство встановило, що вони кілька місяців тероризували власника магазину, вимагаючи від нього велику суму грошей.

Про це повідомляється на сайтах місцевої поліції та обласної прокуратури.

"За даними слідства, троє чоловіків з вересня 2021 року систематично телефонували та приходили до власника магазину з вимогою передати їм 150 тис. гривень, які підприємець нібито їм заборгував. При цьому зловмисники погрожували насильством та вбивством потерпілому та щодо його родичів. Побоюючись за своє життя та рідних, чоловік погодився на виконання незаконних вимог та переказав частину коштів", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними поліції, рекетири вимагали 200 тис. гривень.

Фото: Національна поліція

Їх затримали 4 січня після того, як підприємець перерахував частину коштів на вказану картку. Наймолодшому з затриманих - 26 років, найстаршому - 38 років.

Їх повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Поліція перевіряє причетність фігурантів до інших подібних злочинів.