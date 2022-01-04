Пізно ввечері 3 січня сталася пожежа у розважальному комплексі "ЮБК" на Трухановому острові в Києві.
Вогонь був настільки сильним, що його було видно з іншого берега Дніпра.
У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій уранці 4 січня повідомили, що інформацію про пожежу на Трухановому острові рятувальники отримали о 23:20 3 січня.
На місце події було направлено вогнеборців 25-ї та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин: три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
"По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що вогнем охоплена одноповерхова дерев'яна недіюча будівля. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та пошуку основних джерел водопостачання.
О 00:22 пожежу було локалізовано на площі 500 кв. м та о 00:57 – ліквідовано", – повідомили у ДСНС.
Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
У телеграм-каналі "ЮБК" стверджують, що комплекс підпалили.
"Дуже прикро, що той, хто зробив підпал, не подумав про шкоду природі і можливі жертви", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 4 січня у столичному Гідропарку горіла будівля яхт-клубу "Фрегат". За попередніми даними. обійшлося без жертв і постраждалих.