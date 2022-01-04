Вогонь був настільки сильним, що його було видно з іншого берега Дніпра.

Фото: ДСНС

Пізно ввечері 3 січня сталася пожежа у розважальному комплексі "ЮБК" на Трухановому острові в Києві.

Вогонь був настільки сильним, що його було видно з іншого берега Дніпра.

У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій уранці 4 січня повідомили, що інформацію про пожежу на Трухановому острові рятувальники отримали о 23:20 3 січня.

На місце події було направлено вогнеборців 25-ї та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин: три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

"По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що вогнем охоплена одноповерхова дерев'яна недіюча будівля. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та пошуку основних джерел водопостачання.

О 00:22 пожежу було локалізовано на площі 500 кв. м та о 00:57 – ліквідовано", – повідомили у ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

У телеграм-каналі "ЮБК" стверджують, що комплекс підпалили.

"Дуже прикро, що той, хто зробив підпал, не подумав про шкоду природі і можливі жертви", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 4 січня у столичному Гідропарку горіла будівля яхт-клубу "Фрегат". За попередніми даними. обійшлося без жертв і постраждалих.