Завтра в Україні місцями дощитиме, вдень до +8

У Київській області буде хмарно з проясненнями.

У вівторок, 4 січня в Україні буде місцями невеликий дощ, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень у західних областях – помірні дощі, в Карпатах, вночі і на північному сході країни з мокрим снігом.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях прогнозують пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на північному сході та в Карпатах 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні Одещини до 11°.

У Київській області буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.