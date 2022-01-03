В Україні створять три нові національні природні парки

Також буде розширено території вже існуючих парків та ботанічного заказника.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про створення трьох національних природних парків і розширення території вже існуючих парків та ботанічного заказника, повідомили в ОПУ.

“Холодний Яр” буде на території Черкаської області, до його складу передадуть у постійне користування 6,8 тис. га земель державної власності.

На території Березівського та Одеського районів Одеської області створять парк "Куяльницький". До його території включається 10,8 тис. га земель державної та комунальної власності.

У Сарненському районі Рівненської області створять “Пущу Радзівіла” –на території 24 тис. га земель державної власності.

Парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також збільшено межі території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку “Меотида”, національного природного парку “Вижницький” та ботанічного заказника загальнодержавного значення “Староманзирський”.

Кабінет Міністрів має протягом півроку затвердити положення про новостворені парки та внести зміни до положень про природоохоронні об’єкти, межі яких були розширені.

Уряд також повинен до 2024 року вирішити питання щодо надання земель.