В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
У Зеленського уточнили час початку розмови з Байденом
У Зеленського уточнили час початку розмови з Байденом
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
Прокуратура Норвегії попередила про загрозу вчинення Брейвіком нових злочинів
Прокуратура Норвегії попередила про загрозу вчинення Брейвіком нових злочинів
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні створять три нові національні природні парки

Також буде розширено території вже існуючих парків та ботанічного заказника.

В Україні створять три нові національні природні парки
Карпатський біосферний заповідник
Фото: uk.wikipedia.org

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про створення трьох національних природних парків і розширення території вже існуючих парків та ботанічного заказника, повідомили в ОПУ.

“Холодний Яр” буде на території Черкаської області, до його складу передадуть у постійне користування 6,8 тис. га земель державної власності.

На території Березівського та Одеського районів Одеської області створять парк "Куяльницький". До його території включається 10,8 тис. га земель державної та комунальної власності.

У Сарненському районі Рівненської області створять “Пущу Радзівіла” –на території 24 тис. га земель державної власності.

Парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також збільшено межі території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку “Меотида”, національного природного парку “Вижницький” та ботанічного заказника загальнодержавного значення “Староманзирський”.

Кабінет Міністрів має протягом півроку затвердити положення про новостворені парки та внести зміни до положень про природоохоронні об’єкти, межі яких були розширені.

Уряд також повинен до 2024 року вирішити питання щодо надання земель.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також