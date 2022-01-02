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Помер український військовий, якого снайпер окупантів поранив 27 грудня

Про дату прощання повідомлять.

Помер український військовий, якого снайпер окупантів поранив 27 грудня

1 січня у Харкові помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого у зоні проведення бойових дій на Донбасі поранив російський снайпер.

Про це пише Суспільне з посиланням на заступницю Коростенського міського голови Наталію Чижевську.

Хлопець воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

“27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося”, – розповіла Чижевська.

Ігор Тичина народився у 2001 році. “Хлопець закінчив у Коростені школу №10. Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом”, – додала посадовець.

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня.

Про день і час буде повідомлено офіційно.

Фото: oda.zht.gov.ua

Нагадаємо, 31 грудня у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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