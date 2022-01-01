В останній день 2021 року окупанти вбили українського військового

Упродовж п’ятниці, 31 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.
Про це повідомила пресслужба ООС.
На Донеччині, неподалік Травневного противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Станом на 7 годину ранку 1 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
Втрат сьогодні серед українських військових немає.
Нагадаємо, розслідувачі з Conflict Intelligence Team вважають, що концентрація російської військової техніки біля України і в Криму уже перевищила квітневі показники. При цьому вони не впевнені, що цих сил достатньо для повномасштабного нападу на Україну.