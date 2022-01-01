В останній день 2021 року окупанти вбили українського військового

Упродовж п’ятниці, 31 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомила пресслужба ООС.

На Донеччині, неподалік Травневного противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку 1 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

Втрат сьогодні серед українських військових немає.

Нагадаємо, розслідувачі з Conflict Intelligence Team вважають, що концентрація російської військової техніки біля України і в Криму уже перевищила квітневі показники. При цьому вони не впевнені, що цих сил достатньо для повномасштабного нападу на Україну.