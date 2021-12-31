Поліція передала до суду резонансну справу проти 16-річного водія Infiniti з Харкова

Ймовірному винуватцю аварії, в якій загинув інший водій, загрожує до 7 років в'язниці.

Харківська поліція передала до суду кримінальну справу проти 16-річного Миколи Харківського, якого підозрюють у скоєнні резонансної ДТП на проспекті Гагаріна.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Хлопця судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України). Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний Харківський на Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet.

В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Фото: khar.gp.gov.ua

Фото: khar.gp.gov.ua

Того ж дня з медичного закладу, куди його повезли після аварії, водій Infiniti подзвонив на номер 102 і повідомив про викрадення Infiniti, нібито щоб відвести від себе підозру.

В ході досудового слідства поліція встановила, що на момент аварії автомобіль Infiniti був справним і не мав проблем ні з гальмами, ні з кермом.

Поліція також продовжує слідство щодо батьків хлопця. Їм може загрожувати кримінальна відповідальність за допуск неповнолітнього до керування автомобілем та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України). Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).