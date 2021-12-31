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Саакашвілі вперше повідомив, що має дочку, її мати - співачка Софо Ніжарадзе

Експрезидент Грузії також має двох синів від першої дружини Сандри Рулофс.

Саакашвілі вперше повідомив, що має дочку, її мати - співачка Софо Ніжарадзе
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі вперше повідомив, що має маленьку дочку. Її мати - грузинська співачка Софо Ніжарадзе.

Про це пише "Новини-Грузія".

Півторарічну Еліс-Марію Саакашвілі вперше показали громадськості, коли вона разом із матір'ю взяла участь у записі святкового концерту, який покажуть у ефірі грузинського телеканалу "Мтаварі" у новорічну ніч. 

"Моя найулюбленіша дівчинка, моя наймолодша дитина. Я щасливий, що маю таку можливість, і мій Новий рік відрізняється від інших не тюремними стінами, а телевізійним дебютом моєї улюбленої дівчинки", - повідомляється у фейсбуці Саакашвілі.

Софо Ніжарадзе, яка посіла дев'яте місце на Євробаченні в 2010 році (українка Alyosha з піснею Sweet People тоді стала десятою) народила доньку у червні 2020 року. Разом із дитиною співачка проживала у США, проте повернулася до Грузії у жовтні, незабаром після затримання Саакашвілі.

Від першої дружини Сандри Рулофс Саакашвілі також має двох синів - Ніколоза і Едуарда. Кілька місяців тому стало відомо, що Саакашвілі розлучився з Рулофс. Тоді ж Саакашвілі оголосив про створення сім'ї із депутаткою Верховної Ради України Лізою Ясько. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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