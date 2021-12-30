СБУ повідомила про підозру командиру бойовиків "ЛНР" за обстріли позицій ЗСУ

Він втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.

Служба безпеки України повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Зловмисника затримали військовослужбовці операції Об’єднаних сил при спробі перетнути лінії розмежування.

За попередньою інформацією, він втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Бойовик перебував у військовому однострої російського зразка, інформує пресцентр СБУ.

Розслідування встановило, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових.

Крім того, за даними слідства, у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство РФ.

Наразі слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, СБУ вивела з Росії і затримала одного з колишніх ватажків "ОБрОП Одеса"