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Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні

Вона отримала 90% опіків тіла.

Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні
Фото: 3dvsem.com

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні Косова.

Про це повідомляє видання "Галицький кореспондент" із посиланням на директора лікарні Андрія Яворського.

Зазначається, що під час пожежі жінка отримала 90% опіків тіла.

Нагадаємо, 28 грудня в реанімаційній палаті Косівської ЦРЛ виникла пожежа. У вогні загинули троє людей, ще одна людина загинула від коронавірусної хвороби.

Трьох постраждалих госпіталізували до Івано-Франківської ОКБ. Усі вони – медики. Стан двох із них лікарі оцінюють як критичний. 

МВС оприлюднило попередні дані розслідування. Встановлено, що вогонь у реанімаційні палаті спалахнув унаслідок одночасного використання відкритого вогню і кисневих концентраторів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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