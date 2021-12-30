Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні Косова.

Про це повідомляє видання "Галицький кореспондент" із посиланням на директора лікарні Андрія Яворського.

Зазначається, що під час пожежі жінка отримала 90% опіків тіла.

Нагадаємо, 28 грудня в реанімаційній палаті Косівської ЦРЛ виникла пожежа. У вогні загинули троє людей, ще одна людина загинула від коронавірусної хвороби.

Трьох постраждалих госпіталізували до Івано-Франківської ОКБ. Усі вони – медики. Стан двох із них лікарі оцінюють як критичний.

МВС оприлюднило попередні дані розслідування. Встановлено, що вогонь у реанімаційні палаті спалахнув унаслідок одночасного використання відкритого вогню і кисневих концентраторів.