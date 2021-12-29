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У новорічну ніч публічну безпеку забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців

Святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах. 

У новорічну ніч публічну безпеку забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців
Фото: nikvesti.com

Під час масових заходів у новорічну ніч публічний порядок забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, із них дві тисячі – військовослужбовці Національної гвардії України.

Як зазначає пресслужба Нацполіції, святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах. 

"Наша робота буде спрямована на запобігання випадків порушень правил дорожнього руху, попередження хуліганських дій. Дуже багато автомобілів, багато людей сім’ями їдуть на відпочинок, до рідних. Маємо забезпечити безпеку та надавати допомогу, особливо враховуючи сьогоднішні погодні умови", – наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він акцентував на необхідності налагодження чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо планування спільних безпекових заходів. Водночас робота ситуаційних центрів підрозділів поліції в областях буде організована на постійний моніторинг оперативної обстановки.

«Інше наше завдання – забезпечити належний контроль і реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей. Кожного року ми фіксуємо велику кількість надзвичайних подій, які пов’язані з травмуванням громадян. Особливо це стосується продажу таких товарів неповнолітнім, які не вміють користуватися ними і часто травмуються. Тож ми маємо провести всі профілактичні заходи для безпеки людей».

Нагадаємо, громадський транспорт Києва у ніч з 31 грудня на 1 січня курсуватиме на дві години довше, а фунікулер працюватиме цілодобово.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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